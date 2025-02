Fonte legaseriea.it

Serie A – Rallenta il Napoli, vincono le romane

Il Napoli si ferma sul pareggio in casa contro l`Udinese, lasciando all`Inter domani sera la possibilità di accorciare la distanza tra le due formazioni, ad oggi di 4 punti. Al Diego Maradona le squadre si affrontano da subito a viso aperto, creando opportunità da gol in sequenza per Thauvin, Politano, Lucca e McTominay, ma un pò l`imprecisione e un pò la bravura di Sava e Meret fanno passare la prima mezz`ora senza reti. La partita si sblocca al 37`, quando il centrocampista scozzese di Conte prende l`ascensore e segna di testa su corner. Passano 3 minuti e Ekkelenkamp approfitta di un errato disimpegno di Mazzocchi per arrivare al limite e scagliare un destro nell`angolo alla destra del portiere. Bel primo tempo, con tante occasioni da una parte e dall`altra che mandano le formazioni al riposo sull` 1 – 1. A inizio secondo tempo si fa vedere Lovric con un tiro dalla distanza respinto da Meret, mentre per il Napoli è sempre McTominay il più pericoloso, come quando sfiora la traversa con un destro dal limite. Al 70` Conte decide tre cambi per dare una svolta ai suoi, inserendo Ngonge, Raspadori e Simeone al posto di Lukaku, Anguissa e Politano. I nuovi entrati non danno però la scossa sperata, e la capolista rallenta la sua corsa pareggiando la seconda gara di fila per 1 – 1.

Lazio forza 5 contro il Monza, la cui posizione in classifica si fa sempre più complicata. La squadra di Baroni dilaga trascinata da Castellanos e Pedro, autore di una doppietta. Biancocelesti subito all`assalto, ma nella prima mezz`ora gli attaccanti sono poco precisi davanti a Pizzignacco cosicchè tocca a Marusic sbloccare di testa il risultato al 31`. Nella ripresa si scatena Pedro, in campo già sul finire del primo tempo per sostituire l`infortunato Dia. Prima rete al 57` su preciso assist verticale di Castellanos, che poi si mette in proprio per firmare il 3 – 0 al 63`. Al 77` secondo gol di Pedro, questa volta su assist di Noslin. Il gol del Monza su rigore di Sensi serve solo per la statistica, mentre il punteggio finale è arrotondato da Dele-Bashiru che va a segno con un potente sinistro. La Lazio chiude il match con 24 occasioni da gol create, un dato che fotografa l`andamento dell`incontro ancora più del risultato.

Nessun gol al Via Del Mare tra Lecce e Bologna, che restano in corsa per i rispettivi obiettivi di classifica. Nella prima frazione padroni di casa vicini al gol in due occasioni. La prima dopo pochi secondi dal fischio, quando il tiro di Tete Morente a porta spalancata viene intercettato da Pobega. La seconda, clamorosa, al 17`, quando un superlativo Skorupski prima ferma Pierotti presentatosi da solo davanti a lui, e subito dopo respinge d`istinto il tiro a botta sicura di Helgason. I rossoblù si vedono poco in avanti, con Falcone spettatore nei primi quarantacinque. Nel secondo tempo le due formazioni rischiano ancora meno, con i due portieri praticamente mai impegnati. Unico brivido allo scadere: Dallinga davanti alla porta devia in gol, check del Var più lungo del solito, ma la posizione del centravanti bolognese viene sanzionata e si finisce senza reti.

Gara equilibrata al Penzo, dove la Roma passa grazie a un rigore di Dybala, sempre a segno dagli undici metri in maglia giallorossa. Ranieri allunga a 8 gare la striscia di imbattibilità in Serie A Enilive (5 vittorie e 3 pareggi), risalengo la classifica che ora vede la sua squadra al nono posto da sola. Nel primo tempo ospiti vicini al vantaggio con una deviazione di Mancini deviata da Marcandalli, ma sulla linea arriva il salvataggio provvidenziale di Nicolussi Caviglia. Radu tiene in piedi i suoi respingendo su Dovbyk un paio di volte, ma nella ripresa si arrende al sinistro di Dybala su rigore, causato da un intervento di Mercandalli su Angelino.

Tre punti d`oro anche per il Cagliari, che supera il Parma nello scontro diretto confermandosi bestia nera dei ducali (negli ultimi 7 precedenti 5 successi dei sardi e 2 pari). Cagliari in pressione da subito, con Mina che stacca di testa su cross da angolo e colpisce il palo al 22`. Alla mezz`ora, a seguito di un contrasto con Felici, Djuric deve lasciare il campo, sostituito da Bonny, che va subito a segno dopo pochi minuti, ma su fuorigioco iniziale di Camara. Nel secondo tempo, dopo un`occasione per Sohm e un legno esterno colpito da Bonny, passano avanti i rossoblù con un tocco involontario di spalla di Vogliacco nella propria porta al 57`. Al 70`, qualche secondo dopo il suo ingresso in campo, Coman bagna il debutto in A con un siluro dal limite. I ragazzi di Pecchia riaprono la partita al 78` con la rete del giovane Leoni, ma nei minuti restanti non riescono ad evitare la terza sconfitta consecutiva.