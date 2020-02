Serie A – Quattro gare rinviate per l’emergenza Coronavirus. Vincono Juventus e Lazio

Giornata di Serie A dimezzata dall’emergenza coronavirus abbattutasi su alcune regioni italiane. Rinviate a data da destinarsi Torino-Parma, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Nell’anticipo del venerdì il Napoli vince 2-1 a Brescia e rilancia le sue chance di qualificazione all’Europa League in attesa della gara di Champions contro il Barcellona. Terminano 1-1 Fiorentina-Milan e Bologna-Udinese, con viola ed emiliani che strappano un punto nel finale. Vince la Juventus, che si impone per 2-1 sul campo della Spal. Nelle uniche due gare disputate domenica la Lazio tiene il passo vincendo 3-2 in casa del Genoa, mentre la Roma torna a sorridere rifilando un netto 4-0 al Lecce.