Serie A – Parte forte l’Inter, ok Roma, Atalanta, Napoli e Lazio. Flop Juventus

Ricomincia il campionato di Serie A con gli stadi aperti al 50% ed i tifosi di nuovo sugli spalti. Parte a razzo l’Inter, che dimentica le cessioni eccellenti battendo 4-0 il Genoa a San Siro. Tre punti anche per la Lazio di Sarri, che vince 3-1 sul campo dell’Empoli. Vittoria al fotofinish per l’Atalanta, che in pieno recupero batte 2-1 il Torino. Colpo esterno per il Sassuolo, che espugna il Bentegodi imponendosi per 3-2 sul Verona. Parte male l’Allegri bis sulla panchina della Juventus. I bianconeri vengono fermati sul 2-2 dall’Udinese, con un gol annullato a Ronaldo in pieno recupero. Successo per il Bologna, che si impone per 3-2 sulla neopromossa Salernitana. Non steccano Napoli e Roma. Gli azzurri battono 2-0 il Venezia al Maradona mentre i giallorossi di Mourinho sconfiggono 3-1 la Fiorentina all’Olimpico. Chiudono la prima giornata Cagliari – Spezia e Sampdoria – Milan in programma domani.