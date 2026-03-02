Il Milan torna a -10 dall’Inter e si prepara al derby che molto dirà sulla lotta per lo scudetto, in serata pareggio emozionante tra Roma e Juventus che tiene vicine le squadre di Gasperini e Spalletti. Nelle altre partite di giornata il Sassuolo balza in ottava posizione superando una stanca Atalanta, D’Aversa bagna l’esordio a Torino con un importante successo in chiave salvezza.

Il big match dell’Olimpico riserva un colpo di scena dietro l’altro, fino al 3 – 3 finale che riconosce i meriti di entrambe le squadre. Ritmi subito alti con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Perin si oppone a Pisilli in avvio e poi si supera chiudendo lo specchio davanti a Malen, ma al 39′ nulla può sul destro a giro dal limite di Wesley. La Juventus nella prima frazione resta sempre in partita, anche se poco pungente davanti a Svilar, che rischia solo sul colpo di testa di McKennie terminato fuori sfiorando il palo. Il secondo tempo si apre con lo spendido sinistro di Conceicao che al volo infila dal limite la palla sotto la traversa su assist di Bremer. La gioia dei bianconeri dura poco perchè la reazione dei padroni di casa è veemente: al 54′ colpo di testa di Ndicka, al 65′ tris del solito Malen, implacabile nel contropiede che lo porta a tu per tu con Perin, superato con un tocco sotto. Pare finita, ma la squadra di Spalletti sfodera un finale d’orgoglio: accorcia le distanze al 79′ con Boga e pari definitivo di Gatti che risolve in mischia in pieno recupero.