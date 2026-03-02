Il Milan torna a -10 dall’Inter e si prepara al derby che molto dirà sulla lotta per lo scudetto, in serata pareggio emozionante tra Roma e Juventus che tiene vicine le squadre di Gasperini e Spalletti. Nelle altre partite di giornata il Sassuolo balza in ottava posizione superando una stanca Atalanta, D’Aversa bagna l’esordio a Torino con un importante successo in chiave salvezza.
Il big match dell’Olimpico riserva un colpo di scena dietro l’altro, fino al 3 – 3 finale che riconosce i meriti di entrambe le squadre. Ritmi subito alti con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Perin si oppone a Pisilli in avvio e poi si supera chiudendo lo specchio davanti a Malen, ma al 39′ nulla può sul destro a giro dal limite di Wesley. La Juventus nella prima frazione resta sempre in partita, anche se poco pungente davanti a Svilar, che rischia solo sul colpo di testa di McKennie terminato fuori sfiorando il palo. Il secondo tempo si apre con lo spendido sinistro di Conceicao che al volo infila dal limite la palla sotto la traversa su assist di Bremer. La gioia dei bianconeri dura poco perchè la reazione dei padroni di casa è veemente: al 54′ colpo di testa di Ndicka, al 65′ tris del solito Malen, implacabile nel contropiede che lo porta a tu per tu con Perin, superato con un tocco sotto. Pare finita, ma la squadra di Spalletti sfodera un finale d’orgoglio: accorcia le distanze al 79′ con Boga e pari definitivo di Gatti che risolve in mischia in pieno recupero.
Solo nel finale il Milan riesce ad avere la meglio su una combattiva Cremonese, partita meglio della formazione di Allegri con una grande occasione iniziale di Bonazzoli. Nel finale di tempo escono i rossoneri, vicini al vantaggio con Leao e Pulisic, non precisi davanti alle uscite di un ottimo Audero. Il portiere di Nicola si supera anche su Fofana poco prima del riposo, ma nella ripresa, davanti al crescere del ritmo imposto dagli ospiti, capitola due volte quando il pareggio sembrava scritto. Al 90′ su un colpo di testa di Pavlovic, al 94′ sull’appoggio a porta vuota di Leao, che ringrazia Nkunku e si riscatta dopo le occasioni sprecate in precedenza. Pare finita, ma la squadra di Spalletti non si arrende e acciuffa il pareggio nel recupero
Prestazione coi fiocchi del Sassuolo che resta in dieci al quarto d’ora per il rosso rimediato da Pinamonti, ma riesce comunque a vincere la partita contro un’Atalanta sfiancata dall’impresa in Champions. I ragazzi di Grosso passano con l’uomo in meno, al 23′, con Konè che devia in rete su angolo di Laurientè. Muric fa il suo difendendo su Bellanova e i neroverdi vanno ancora a segno al 69′ con un sinistro di Thorstvedt all’incrocio. Assalto tardivo degli orobici, che trovano sempre un ottimo Muric sulla loro strada, prima del gol di Musah che serve solo per il tabellino.
Parte bene l’avventura di D’Aversa sulla panchina granata. Il Torino supera infatti la Lazio e, complice le contemporanee sconfitte di Lecce e Cremonese, sale a +6 sulla terzultima posizione. Il nuovo allenatore punta nell’undici titolare sulla coppia Simeone – Zapata, venendone ripagato con una rete a testa dei due centravanti. L’argentino va a segno arrivando per primo su un pallone rimpallato in area al 21′, il colombiano raddoppia di testa al 53′. Lazio vicina alla rete negli ultimi minuti, con Dele-Bashiru murato da Ebosse e Paleari ad esaltarsi sulla girata di testa da distanza ravvicinata di Romagnoli.
YouTube
RSS