La Lazio ritrova i tre punti dopo quattro partite e scavalca il Bologna in classifica all’ottavo posto, anche se i felsinei hanno una gara in meno della formazione di Sarri. Taylor subito in campo tra gli ospiti, ma la partita stenta a decollare nei primi quarantacinque. Nella ripresa ci sono più spazi e più occasioni, bisogna però aspettare il 79′ per vedere l’unico gol della partita, l’autorete di Nelsson che devia nella propria porta un cross rasoterra di Lazzari. I biancocelesti risalgono la graduatoria, l’Hellas resta ultimo insieme al Pisa.