Serie A – Pari Napoli, si annullano Inter e Milan. Roma ko

Nella 12° giornata di Serie A torna alla vittoria la Juventus, che in pieno recupero piega 1-0 la Fiorentina raggiungendo proprio i viola in classifica a quota 18. Sorride anche l’Atalanta, che vince 2-1 a Cagliari mantenendo il quarto posto. Sardi sempre ultimi in classifica. In zona salvezza tre punti pesanti per lo Spezia, che al Picco batte 1-0 il Torino. Finisce 2-2 il confronto tra Empoli e Genoa, un risultato che costa la panchina al tecnico del Genoa Ballardini. Trema anche la Sampdoria, che perde 2-1 in casa con il Bologna incassando il terzo ko di fila. Blucerchiati ora in zona retrocessione e panchina di D’Aversa appesa ad un filo. Clamorosa sconfitta per la Roma, che perde 3-2 a Venezia confermando il pessimo periodo di forma. Tre punti importanti per l’Udinese, che in casa batte 3-2 il Sassuolo. Frena il Napoli, che viene bloccato sull’1-1 in casa dal Verona. Identico risultato nel derby tra Inter e Milan, resta così tutto invariato in vetta con azzurri e rossoneri a pari punti. Non sbaglia infine la Lazio, che rifila un netto 3-0 alla Salernitana portandosi al quinto posto a -1 dalla zona Champions.