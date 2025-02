Fonte legaseriea.it

Serie A – Pareggiano Napoli e Inter, torna al successo la Juventus

Il Napoli non approfitta del pareggio dell`Inter e si ferma a Roma, portandosi a tre punti di distanza dall`Inter che giovedì finirà la gara sospesa contro la Fiorentina. Il rendimento delle prime due della classe promette di avere il suo momento decisivo nello scontro diretto a inizio marzo, con l`Atalanta spettatrice interessata. All`Olimpico poche occasioni da rete nel primo tempo, ci prova con poca fortuna El Shaarawy, mentre l`ex Spinazzola, alla mezz`ora, approfitta di un`avventata uscita di Svilar per superarlo da posizione defilata con un preciso pallonetto. Nella ripresa Ranieri, partito con tutto l`attacco titolare in panchina, inserisce via via Saelemaekers, Dovbyk e Dybala, ma il più pericoloso è Paredes, che due volte su punizione va vicino al pareggio (esterno rete e palo). A tempo scaduto, quando i tre punti sembrano sulla strada di Conte, arriva il diagonale di sinistro al volo di Angelino che al 92` traduce in gol il preciso assist di Saelemaekers.

Poker della Juventus all`Empoli, ma il largo punteggio non deve ingannare sulle difficoltà trovate oggi dai bianconeri, sotto ancora di un gol quando l`orologio segnava i 60 minuti di gioco. Toscani subito avanti con l`ex De Sciglio che di testa deposita in porta su cross da angolo al 4`. La reazione della formazione di Motta è nella splendida rovesciata di Nico Gonzalez, bella ma troppo centrale per superare Vasquez. Nella ripresa si scatena Kolo Muani (primo giocatore della Juventus a segnare una doppietta all`esordio allo Stadium in A), a segno al 61` con un`insistita azione personale e al 64` con una fortunata e involontaria deviazione sulla conclusione diretta fuori dal limite di Weah. L`espulsione di Maleh per doppio giallo all`84` spegne ogni speranza della squadra di D`Aversa, che subisce una punizione troppo severa nel recupero, quando vanno a segno Vlahovic (bel sinistro dalla distanza al 90`) e Conceicao (contropiede al 92`).

Seconda vittoria consecutiva della Fiorentina che raggiunge la Lazio in classifica a parità di partite. Buon momento per i viola, che nelle ultime 10 stagioni in Serie A, solo in quella 2015/16 (42) – chiusa poi in quinta posizione – hanno ottenuto più punti dopo 22 partite stagionali rispetto a quella in corso (39). Partita messa in discesa nel primo tempo, grazie alla stupenda rete con cui Kean apre il match al 9` in torsione acrobatica su assist di Mandragora. Alla mezz`ora raddoppio di Gudmundsson, il cui tiro dal limite viene deviato involontariamente da Vasquez. Nel secondo tempo la squadra di Palladino (oggi in tribuna per squalifica) si abbassa a difesa del risultato, gli ospiti accorciano le distanze al 55` con un colpo di testa di De Winter e nel finale provano l`arrembaggio, senza però riuscire più a superare un attento De Gea.