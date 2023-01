Serie A – Napoli rullo compressore, ok Roma. Pari Juventus

Il Napoli è un rullo compressore. Gli azzurri chiudono il girone di andata a 50 punti battendo 2-0 la Salernitana all’Arechi e consolidano il primato in attesa delle gare di Inter e Milan. Tre punti che valgono oro per il Verona. Gli scaligeri sconfiggono 2-0 il Lecce al Bentegodi e si portano a -5 dal Sassuolo quart’ultimo, che pareggia 1-1 a Monza. Il Torino sbanca il Franchi piegando 1-0 la Fiorentina. Con identico risultato l’Udinese si impone a Marassi contro la Samp, inguaiando ancora di più i blucerchiati. Sorride la Roma, che batte 2-0 lo Spezia al Picco e irrompe in zona Champions. Pirotecnico 3-3 tra Juventus e Atalanta allo Stadium, con i bianconeri che non vanno oltre il pari dopo la stangata dei 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. A chiudere la giornata Lazio – Milan, Inter – Empoli e Bologna – Cremonese.