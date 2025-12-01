Fonte legaseriea.it

Serie A – Napoli primo con il Milan, ad un punto di distanza seguono Inter e Roma

Il big match dell`Olimpico va al Napoli e la Serie A Enilive si presenta col solito equilibrio al vertice, con le prime 4 racchiuse in un solo punto, in attesa della partita di domani del Bologna che potrebbe aggiungersi al gruppone. Nelle altre partite di oggi l`Inter tiene il passo sbancando la Cetilar Arena, l`Atalanta ritrova il successo che in campionato alla New Balance Arena mancava dal 14 settembre, mentre il Lecce regala ai suoi tifosi il primo sorriso casalingo che vale l`attuale 14° posto in classifica.

Nella partita di stasera parte meglio il Napoli che colpisce l`esterno della rete con Di Lorenzo al quarto d`ora e poco dopo chiama Svilar alla prima deviazione impegnativa su destro a giro di Lang. Da metà ripresa Pellegrini prende per mano i suoi in una fase in cui si fanno preferire i giallorossi, ma nel loro miglior momento gli uomini di Gasperini prendono al 36` un contropiede di Neres che si invola sulla trequarti avversaria per superare il portiere in uscita. Nel secondo tempo Gasperini si gioca da subito le carte Baldanzi e Dybala, tornando a un attacco senza un centravanti di riferimento. La mossa produce una maggiore pressione offensiva, ed è proprio sull`asse Dybala-Baldanzi che la Roma crea la sua unica palla gol, a dieci dal termine, trovando la pronta risposta di Milinkovic-Savic che poi non viene più chiamato in causa.

L`Inter risponde al Milan vincendo in casa del Pisa 2 – 0, trascinata da un Lautaro Martinez in gran forma e autore di entrambi i gol (capocannoniere del torneo con 6 centri). Primo tempo equilibrato, col Pisa che tiene testa ai nerazzurri più quotati grazie al buon ritmo imposto dai ragazzi di Gilardino, sempre bravo a schierare i suoi. Nella ripresa il maggior tasso tecnico degli ospiti e i cambi di Chivu fanno la differenza. Prima rete del centravanti argentino al 69` in girata di prima sotto la traversa sull`assist rasoterra di Esposito, raddoppio all`83` appoggiando da pochi passi il passaggio di Barella.

Dopo 3 sconfitte consecutive tornano i 3 punti in casa Atalanta con la prima vittoria firmata Palladino dopo il successo in Champions League. I due gol arrivano a cavallo dell`intervallo, con Kossounou che sblocca al 41` con un tiro cross che inganna De Gea e Lookman che raddoppia al 52` risolvendo una mischia in area con un tiro di potenza sotto la traversa. Troppo tenera la reazione dei viola, pericolosi in avvio (bravo Carnesecchi) e nel finale con il colpo di testa di Kean respinto dal palo. Fiorentina ancora senza vittorie in campionato, per l`Atalanta è partita la rimonta alle posizioni di vertice.

Terza vittoria in campionato (prima in casa) per il Lecce che esce dalla zona rossa della classifica. Le due reti che portano i tre punti vengono realizzate nel giro di due minuti nella prima parte di partita. Al 20` Coulibaly stacca e deposita in testa il vantaggio su cross da angolo, al 22` raddoppia Banda andando a chiudere un preciso assist di Berisha. Baroni corre subito ai ripari inserendo Zapata, e col ritorno del centravanti i granata acquistano coraggio, impegnando Falcone proprio col neo entrato. La carica degli ospiti si concretizza con la rete di Adams che accorcia le distanze con un diagonale deviato da un difensore giallorosso, poi in pieno recupero l`occasione d`oro per la squadra di Baroni con un rigore concesso dopo intervento del Var: dal dischetto Asllani si fa ipnotizzare dall`ottimo Falcone che regala ai suoi tifosi la prima gioia al Via del Mare.