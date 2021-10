Serie A – Napoli ottava meraviglia, Milan in scia. Inter ko, Juventus in risalita

Torna in campo la Serie A dopo la pausa nazionali e negli anticipi del sabato arrivano le pesanti vittorie di Spezia, Lazio e Milan. I liguri battono 2-1 la Salernitana in quello che era già uno scontro salvezza e Thiago Motta salva la panchina. Primo ko in campionato per l’Inter. All’Olimpico i nerazzurri perdono 3-1 contro gli uomini di Sarri che rilanciano così le loro ambizioni europee. Vittoria al cardiopalma per il Milan, che sotto di due reti a San Siro rimonta e piega 3-2 un buon Verona. I rossoneri restano in testa solo per una notte. Il Napoli infatti non si ferma e conquista l’ottava vittoria in altrettante partite battendo 1-0 il Torino al Maradona. Azzurri a punteggio pieno e sempre a +2 sugli uomini di Pioli. Prima vittoria in campionato per il Cagliari, che batte 3-1 in casa la Sampdoria. Terminano in parità Udinese – Bologna (1-1) e Genoa – Sassuolo (2-2). Successo per l’Atalanta, che rifila un pesante 4-1 all’Empoli al Castellani. Nel posticipo della domenica arriva la quarta vittoria consecutiva della Juventus, che allo Stadium si impone per 1-0 sulla Roma. Chiude il turno il confronto tra Venezia e Fiorentina.