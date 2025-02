Fonte lega Serie A

Serie A – Napoli ko, Inter in vetta. Risale la Juventus

La sconfitta del Napoli a Como lascia l`Inter avanti di 1 punto in vista dello scontro diretto di sabato prossimo, seguito con particolare attenzione anche dall`Atalanta che si avvicina al duo di testa. Guadagna terreno anche la Juventus, ora a 8 punti dai nerazzurri primi in classifica.

Al Sinigaglia la formazione di Conte viene sconfitta 2 – 1, confermando il momento non particolarmente felice dei partenopei che arrivavano da tre pareggi consecutivi. Dopo pochi minuti dal via incredibile autogol di Rrahmani che allunga un retropassaggio verso il proprio portiere senza accorgersi che Meret si era spostato dalla porta. Al 17` favore restituito dai lariani, con Kempf che incespica facendosi anticipare da Raspadori che si invola verso la porta avversaria per depositare il pareggio. Avvio tambureggiante dei lariani nella ripresa, Paz e Diao sono imprendibili e al 77` confezionano il gol vittoria dopo che McTominay (bravo Butez) e Anguissa (tiro fuori) avevano sprecato due ottime occasioni.

Lo stop del Napoli alimenta i sogni dell`Atalanta, che al Castellani ci mette un tempo a chiudere la pratica Empoli. Toscani che erano anche partiti bene, manovrando in velocità nei primi minuti, ma lo sfortunato autogol di Gyasi al 27` su cross di Zappacosta spiana la strada agli uomini di Gasperini, che vanno a segno altre due volte prima dell`intervallo. Con un tocco sul secondo palo di Retegui al 33` e con Lookman che al 43` dribbla anche Silvestri prima di depositare in porta. Lo stesso Lookman firma il poker a inizio secondo tempo con una discesa personale chiusa con un preciso diagonale sinistro, mentre nel finale arrotonda Zappacosta con un rasoterra dal limite. L`Atalanta sorride, per l`Empoli continua il periodo no con due soli pareggi nelle ultime 11 partite.

Recupera terreno anche la Juventus, che vince in casa del Cagliari e torna al quarto posto scavalcando la Lazio. I bianconeri disputano un ottimo primo tempo, creando diverse palle gol non concretizzate da Yildiz e Conceicao dopo il vantaggio iniziale firmato da Vlahovic, bravo a scartare anche il portiere prima di appoggiare in gol al 12`. Nicola si affida nella ripresa a tutti i suoi attaccanti, inserendo via via i vari Luvumbo, Coman, Viola e Pavoletti. I sardi disputano una frazione migliore rispetto ai primi quarantacinque, ma non è bastato per recuperare il gol di svantaggio.

Gara sfortunata al Bentegodi per la Fiorentina, con Palladino costretto a tre cambi forzati per infortuni nel corso della ripresa (Kean, Folorunsho e Ranieri). Nessun gol nel primo tempo, con la palla gol migliore capitata al centravanti viola che impegna Montipò di testa. Nella ripresa meglio i gialloblù, che allo scadere raccolgono i frutti della loro pressione con il gol di Bernede che fa esplodere lo stadio e permette agli scaligeri di scavalcare Cagliari e Lecce.