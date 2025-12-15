Fonte legaseriea.it

Serie A – Napoli ko, frena il Milan. Inter da sola in vetta

Nella parte bassa della classifica Fiorentina ed Hellas Verona si sfidano per cercare punti fondamentali per risalire. Dopo un buon inizio viola con un paio di occasioni non concretizzate da Kean, al “Franchi” sono gli ospiti ad andare in vantaggio con la rete di Gift Orban che in contropiede arriva al tiro dal limite dell’area e sorprende De Gea. Nella ripresa la Fiorentina si riversa in avanti alla ricerca del pareggio che arriva al 69’: Kean calcia con forza, il suo tiro viene respinto da Montipò, ma nel rimpallo la palla finisce addosso a Nunez e termina in rete. Nei minuti finali della gara sembra essere la Fiorentina la più motivata a cercare il vantaggio, ma è l’Hellas Verona a trovare ancora la via della rete, sempre con Gift Orban che infila ancora De Gea e regala tre punti pesantissimi ai gialloblu.

Nella seconda sfida delle 15.00 il Napoli scende in campo a Udine con l’obiettivo di riportarsi al primo posto in solitaria. In una gara equilibrata è invece l’Udinese a trovare la vittoria grazie ad una splendida rete di Ekkelenkamp, che al 73’ firma il vantaggio con un gran tiro da fuori area. Nel finale di partita Napoli due volte vicino al pareggio, ma prima Hojlund all’88’ sbaglia da posizione ravvicinata, poi Lucca con una conclusione acrobatica centra il palo esterno.

Dopo i risultati del pomeriggio è l’Inter a poter approfittare delle battute d’arresto di Milan e Napoli per riconquistare la vetta. I ragazzi di Chivu partono subito forte e vanno in vantaggio già al 6’ con il sinistro di Bisseck che dal limite dell’area supera Leali. I nerazzurri non si fermano e al 38’ raddoppiano grazie alla bella conclusione di Lautaro Martinez. Il secondo tempo vede un Genoa più propositivo. Al minuto 68 Vitinha stoppa ottimamente un lungo lancio di Martin, si presenta davanti a Sommer, lo salta e deposita in rete. La squadra di De Rossi si riversa in avanti cercando la rete del pareggio, ma la difesa dell’Inter resiste e i nerazzurri conquistano i tre punti che li riportano in testa alla classifica.

L’ultima gara della giornata vede il Bologna ospitare la Juventus in una sfida che mette in palio punti pesanti per la corsa alle posizioni europee. Le due squadre si dimostrano propositive, come da caratteristiche dei rispettivi allenatori. E’ il Bologna ad avere la prima occasione con i tiri di Pobega e Orsolini, me si dimostra attento Di Gregorio. Al 36’ David, su assist di McKennie, trova la via del gol, che viene però annullato per fuorigioco dello statunitense. Passano dieci minuti ed è di nuovo il Bologna a presentarsi dalle parti di Di Gregorio, con il tiro di Zortea che colpisce la traversa. Nella ripresa Spalletti inserisce Openda e Cabal ed è proprio quest’ultimo a siglare il gol che vale la vittoria, con un perfetto colpo di testa su assist di Yildiz. Cinque minuti dopo Openda viene atterrato da Heggem, per l’arbitro era una chiara occasione da rete e il Bologna resta in 10. I rossoblu non riescono più a rendersi pericolosi e la Juventus porta a casa una vittoria che vale il sorpasso in classifica e il quinto posto.