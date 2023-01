Serie A – Napoli in fuga, Juventus travolta. Frenata Milan, ok Inter

Nella 18° giornata di Serie A il Napoli dà un chiaro segnale al campionato. Gli azzurri travolgono 5-1 la Juventus al Maradona e lasciano i bianconeri a -10. Durissimo colpo per gli uomini di Allegri, reduci da otto vittorie di fila senza subire gol. Gli azzurri volano così a +9 sul Milan, che sotto di due reti rimonta ma non va oltre il 2-2 sul campo del Lecce. Sorride l’Inter, che a San Siro piega 1-0 il Verona ed aggancia la Juventus al terzo posto. Vince anche la Lazio, che si impone per 2-0 in casa del Sassuolo rilanciando le proprie ambizioni in chiave Champions. Tre punti pesanti in ottica salvezza per lo Spezia, che batte 1-0 il Torino e si mette a distanza di sicurezza dalla zona calda. Crolla invece la Cremonese. I grigiorossi, ancora a secco di vittorie, perdono 3-2 in casa con il Monza e salta così la panchina di Alvini. Successo esterno per il Bologna grazie al 2-1 in rimonta ai danni dell’Udinese. Roboante vittoria dell’Atalanta, che con un severo 8-2 spazza via la Salernitana. Sorride anche la Roma. all’Olimpico i giallorossi battono 2-0 la Fiorentina e restano attaccati al treno Champions. A chiudere la giornata il match tra Empoli e Sampdoria.