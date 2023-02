Serie A – Napoli imprendibile, torna a sorridere il Milan. Frenata Roma, Lazio ko

Continua il dominio del Napoli. Nella 22° giornata di Serie A gli azzurri infliggono un netto 3-0 alla Cremonese e volano a +16 sull’Inter, impegnata domani a Marassi contro la Sampdoria. Torna al successo il Milan. I rossoneri sconfiggono 1-0 il Torino a San Siro provando così ad uscire dalla crisi. Pirotecnico 2-2 tra Empoli e Spezia, con i toscani sotto di due reti che rimontano acciuffando il pari nel finale. Stesso risultato tra Udinese e Sassuolo nel lunch match domenicale. Frena la Roma, che non va oltre l’1-1 in casa del Lecce. Va peggio alla Lazio, che all’Olimpico perde 2-0 contro l’Atalanta. Gli orobici fanno un bel balzo in avanti in ottica Champions salendo al terzo posto in classifica. Colpo esterno per il Monza, che si impone per 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna. Con identico risultato la Juventus piega la Fiorentina allo Stadium. Chiuderanno il turno domani Verona – Salernitana e Sampdoria – Inter.