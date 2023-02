Serie A – Napoli imprendibile, l’Inter piega il Milan

Prosegue inesorabile la marcia trionfale del Napoli. Gli azzurri liquidano la pratica Spezia con un netto 3-0 e restano a +13 sull’Inter. I nerazzurri si aggiudicano il derby superando 1-0 il Milan. Notte fonda per i rossoneri, con soli due punti conquistati nelle ultime cinque gare. Importante scatto salvezza per il Lecce. I salentini vincono 2-0 in casa della Cremonese e staccano in maniera importante la zona retrocessione. Per i grigiorossi, reduci dall’impresa in Coppa Italia, ancora zero vittorie in campionato e ultimo posto che sa già di condanna. Si risolleva il Sassuolo, che dopo il colpaccio di San Siro stende anche l’Atalanta vincendo 1-0 al Mapei Stadium. Dopo il ko di Napoli si riscatta la Roma. I giallorossi battono 2-0 l’Empoli all’Olimpico e restano in zona Champions. Il Torino piega 1-0 l’Udinese e sale al settimo posto scavalcando proprio i friulani. A chiudere la giornata Verona – Lazio e Monza – Sampdoria che si giocheranno lunedì mentre martedì andrà di scena Salernitana – Juventus.