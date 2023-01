Serie A – Napoli campione d’inverno, Juventus e Milan a -7

Non si ferma più la Juventus, che piega 1-0 l’Udinese inanellando l’ottava vittoria consecutiva senza subire gol. I bianconeri restano a -7 dal Napoli, vittorioso per 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Gli uomini di Spalletti si laureano campioni d’inverno, dopo il rocambolesco 2-2 di San Siro tra Milan e Roma. I giallorossi sotto di due reti rimontano nel finale. La squadra di Pioli viene così raggiunta dalla Juventus al secondo posto. Dopo la vittoria sul Napoli frena l’Inter, che vede sfumare nel finale la vittoria sul campo del Monza. I brianzoli acciuffano il 2-2 in pieno recupero. Ancora sconfitto il Sassuolo, che perde 2-1 al Franchi con la Fiorentina. Altro passo falso per la Lazio, che sopra di due reti si fa rimontare dall’Empoli all’Olimpico, 2-2 il finale. Termina a reti bianche il match tra Spezia e Lecce, 1-1 tra Salernitana e Torino all’Arechi. Chiudono il turno Verona – Cremonese e Bologna – Atalanta.