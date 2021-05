Serie A – Milan travolgente, Napoli e Atalanta non sbagliano. Si rialza la Juventus

Vincono tutte le big impegnate nella corsa Champions nel turno infrasettimanale valevole per la 36° giornata di Serie A. Il Milan travolge 7-0 il Torino mentre l’Atalanta regola 2-0 un Benevento sempre più in difficoltà e con un piede in B. Torna al successo la Juventus, che si impone per 3-1 in casa del Sassuolo e resta a -1 dal quarto posto occupato dal Napoli, vittorioso per 5-1 sull’Udinese. La Lazio batte 1-0 il Parma in pieno recupero e blinda il sesto posto. Sa solo vincere l’Inter, che a San Siro sconfigge 3-1 la Roma. In coda termina a reti bianche il confronto tra Cagliari e Fiorentina, con i viola che conquistano la salvezza matematica. Permanenza in A in tasca anche per il Genoa, che batte 2-0 il Bologna al Dall’Ara. Buon punto per lo Spezia, che impatta 2-2 nel derby con la Sampdoria e si porta a +4 sul Benevento terz’ultimo. Chiude la giornata il match tra Crotone e Verona.