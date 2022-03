Serie A – Milan sempre primo, vince il Napoli. Solo un pari per l’Inter

Nella 29° giornata di Serie A il Milan mantiene la vetta della classifica piegando 1-0 l’Empoli a San Siro. Torna alla vittoria il Napoli, che dopo il ko con i rossoneri di domenica scorsa si rilancia vincendo 2-1 al Bentegodi contro il Verona. Gli azzurri scavalcano così l’Inter che pareggia 1-1 in casa del Torino in pieno recupero. Continua a correre la Juventus, che vince 3-1 a Marassi contro la Sampdoria e blinda il quarto posto. Solo pareggi infatti per Atalanta e Roma. Gli orobici non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa mentre i giallorossi acciuffano in extremis l’1-1 ad Udine. Resta in orbita Europa la Fiorentina grazie alla vittoria per 1-0 sul Bologna. In zona salvezza pesante successo per lo Spezia, che batte 2-0 il Cagliari nello scontro diretto. Pari casalingo per la Salernitana, che impatta 2-2 con il Sassuolo. Chiude la giornata il Monday night tra Lazio e Venezia.