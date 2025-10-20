Fonte lega Serie A

Serie A – Milan primo da solo, brillano Como e Bologna

Il Milan sale a 16 punti vincendo in rimonta contro la Fiorentina e balza in testa alla Serie A Enilive, seguito da un terzetto distanziato di una lunghezza, Inter, Napoli e Roma.

A San Siro succede poco nel primo tempo, dove in cronaca si registra solo un errore sotto porta di Pavlovic. Nel secondo tempo la partita si accende. Viola in vantaggio al 55` con Gosens che appoggia in porta sulla linea un pallone rimpallato tra Maignan e Gabbia. Leao non ci sta e si mette sulle spalle i suoi, pareggiando al 63` con un rasoterra dalla distanza che sorprende De Gea e trasformando all`86` un calcio di rigore concesso dopo l`intervento del Var. Milan primo, Fiorentina ultima a 3 punti insieme a Genoa e Pisa.

Juric si affida a Lookman e De Ketelaere dal primo minuto, poi ricorre a Maldini e Krstovic, ma non è bastato agli orobici per superare una Lazio incerottata (anche Cancellieri in infermeria dopo 22`), che ha resistito per tutta la partita senza incassare gol. Primo tempo equilibrato, in cronaca l`unico tiro pericoloso è degli ospiti con Basic su punizione. Nella ripresa l`Atalanta alza la pressione e stringe d`assedio i biancocelesti, ma Gila e Provedel alzano un muro a protezione della loro porta, graziata anche dal palo colpito da Zappacosta. L`Atalanta resta l`unica formazione del campionato imbattuta, in attesa di scalare la classifica Juric si può consolare con questo dato che certifica la solidità della sua formazione.

Ottima prestazione del Como che supera la Juventus 2 – 0, ancora una volta con la firma di un superlativo Nico Paz, sempre più protagonista in Serie A Enilive (oggi premiato come Rising Star del mese di ottobre). Il fantasista di Fabregas dopo soli 4` minuti manda in porta Kempf con un cross preciso, al 79` si mette in proprio con una conclusione che non lascia scampo a Di Gregorio. In mezzo alle due reti tanto Como e una reazione della Juventus che arriva, ma si ferma alla poca precisione sotto porta dei suoi uomini offensivi.

Il ginocchio di Suzuki, disteso in tuffo a respingere il rigore di Cornet al 97`, permette a Cuesta di uscire imbattuto da Marassi. Gara non facile per i ducali, rimasti in dieci dal 42` per il doppio giallo rimediato da Ndiaye. Nella ripresa assalto dei rossoblù, ma il portiere del Parma si fa trovare sempre pronto sui tentativi di Malinovskyi, Vitinha e Ekhator.

A Cagliari un ottimo Bologna raccoglie il primo successo stagionale lontano dal Dall`Ara e balza al quinto posto in classifica da solo con 13 punti. Di Holm la rete del vantaggio su torre di Odgaard alla mezz`ora, nella ripresa entra Orsolini che a dieci dalla fine fa partire il suo solito sinistro dal limite. “Orso” che bussa e balza in testa alla classifica marcatori del campionato con 5 gol.