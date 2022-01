Serie A – Milan ok, pari tra Juventus e Napoli. Respira il Cagliari, frena la Lazio

Prima giornata di ritorno di Serie A falcidiata dal Covid-19, con ben quattro partite non disputate in seguito a provvedimenti delle Asl. Non si sono giocate infatti Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Il Milan batte 3-1 la Roma a San Siro e mette pressione all’Inter capolista. Finisce 1-1 il match tra Juventus e Napoli, con gli azzurri che restano in zona Champions mantenendo a debita distanza i bianconeri. Frena la Lazio, che in casa acciuffa in extremis uno scoppiettante 3-3 contro l’Empoli. In coda vittoria importante per il Cagliari, che si impone per 2-1 sul campo della Sampdoria. Perde invece lo Spezia, che cede 2-1 in casa al Verona. Finisce 1-1 il confronto tra Sassuolo e Genoa.