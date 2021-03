Serie A – Milan ko, l’Inter vola a +9. Flop Roma, vince la Juventus

La 27° giornata di Serie A si apre con partite ricche di gol ed emozioni. La Lazio batte 3-2 il Crotone all’Olimpico siglando il gol vittoria nel finale di gara. Tre punti anche per l’Atalanta, che sconfigge 3-1 lo Spezia restando in orbita Champions. Il Sassuolo piega 3-2 il Verona e sale all’ottavo posto scavalcando proprio gli scaligeri. Boccata d’ossigeno per la Fiorentina, che travolge 4-1 il Benevento al Vigorito e prova ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Si complica la situazione dei sanniti, a secco di vittorie da ben undici turni. Termina 1-1 il confronto tra Genoa e Udinese, un risultato che sta forse meglio ai friulani. Successo importante in chiave salvezza per il Bologna, che nel match delle 12:30 batte 3-1 la Sampdoria al Dall’Ara. Nelle partite della domenica pomeriggio brutto ko per la Roma, che perde 2-0 a Parma e frena in ottica quarto posto. I ducali ritrovano i tre punti dopo 17 giornate e riaccendono le speranze salvezza. Non sbaglia invece la Juventus, che si impone per 3-1 sul campo del Cagliari mantenendo il terzo posto. Vittoria pesante per l’Inter, che nel finale batte 2-1 il Torino e vola a +9 sul Milan e va in fuga. I rossoneri perdono 1-0 in casa con il Napoli e ora devono iniziare a guardarsi le spalle. Tre punti importanti per gli azzurri che ritornano in piena corsa per il quarto posto.