Serie A – Milan inarrestabile, ok Juve, Inter, Napoli e Lazio

Nessuna sorpresa negli anticipi della 10° giornata di Serie A. La Lazio vince 2-1 a La Spezia, l’Inter batte 3-1 in casa il Bologna e la Juventus fa suo il derby della Mole con il Torino imponendosi per 2-1. Faticano ancora molto i bianconeri, che ottengono i tre punti ribaltando la gara solo nel finale. Nel lunch match della domenica si annullano Verona e Cagliari, termina 1-1 al Bentegodi. Finisce 0-0 il confronto dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo, i neroverdi restano così quinti con un punto sopra i giallorossi. Reti bianche anche nel match del Tardini tra Parma e Benevento. Altro poker per il Napoli, che dopo quello alla Roma di domenica scorsa ne rifila un altro ad un Crotone sempre più ultimo. Gli azzurri travolgono 4-0 i calabresi allo Scida e salgono al terzo posto a pari punti con la Juventus. Inarrestabile il Milan, che grazie alla vittoria per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria resta primo a +5 sull’Inter seconda. Rinviata per maltempo Udinese-Atalanta, domani la gara tra Fiorentina e Genoa.