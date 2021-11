Serie A – Milan e Napoli ko, accorcia l’Inter

Alla 13° giornata di campionato arrivano le prime sconfitte di Milan e Napoli. I rossoneri perdono 4-3 a Firenze al termine di una gara rocambolesca mentre gli azzurri cadono 3-2 a San Siro contro l’Inter. Giornata favorevole dunque ai nerazzurri che si portano a -4 dalla coppia di testa. Colpo esterno importante per la Juventus, che batte 2-0 la Lazio all’Olimpico agganciando proprio i biancocelesti e la Fiorentina a quota 21 punti. Vince e convince l’Atalanta, che travolge 5-2 lo Spezia difendendo così il quarto posto. Torna al successo la Roma, che vince 2-0 in casa del Genoa grazie alla doppietta del classe 2003 Felix. Blitz esterni importanti in chiave salvezza per Sampdoria e Venezia. I blucerchiati vincono 2-0 in casa della Salernitana mentre i lagunari inanellano la seconda vittoria di fila piegando 1-0 il Bologna. Finisce 2-2 il confronto tra Sassuolo e Cagliari, sardi sempre ultimi in classifica. A chiudere il turno Verona – Empoli e Torino – Udinese.