Serie A – Milan e Inter in fuga. Tracollo Juve, solo un pari per il Napoli

Nell’ultima gara del 2020 Milan e Inter si staccano dal gruppone ed abbozzano una volata scudetto. I rossoneri battono in extremis 3-2 la Lazio e restano a +1 sui cugini nerazzurri, che inanellano la quinta vittoria di fila imponendosi per 2-1 sul difficile campo del Verona. Terza a -7 dalla vetta la Roma, che sconfigge 3-2 il Cagliari all’Olimpico. Al quarto posto la rivelazione Sassuolo, che conquista i tre punti sconfiggendo 3-2 la Sampdoria a Marassi. Più staccate Napoli e Juventus, con i bianconeri che incappano nella prima sconfitta in campionato perdendo clamorosamente 3-0 in casa contro la Fiorentina. Solo un pari contro il Torino per gli uomini di Gattuso, che dopo aver recuperato il punto di penalizzazione e in attesa di giocare il match con la Juve, agguantano l’1-1 solo nel finale. L’Atalanta spreca il doppio vantaggio a Bologna e si fa rimontare, 2-2 il finale al Dall’Ara. Si infiamma la zona retrocessione, con le vittorie di Crotone e Genoa che accorciano la classifica. Buona la prima di Ballardini sulla panchina dei liguri, che vincono 2-1 il derby con lo Spezia. I calabresi invece battono 2-1 il Parma allo Scida e abbandonano l’ultimo posto. Seconda vittoria consecutiva per il Benevento, che sbanca Udine 2-0 e sale al decimo posto.