Serie A – Milan e Atalanta a punteggio pieno, bufera Juventus-Napoli: l’ASL ferma gli azzurri

L’emergenza Coronavirus l’ha fatta da padrone nella terza giornata di campionato. La partita tra Genoa e Torino è stata rinviata a causa del focolaio sviluppatosi tra i tesserati del club rossoblù. Bufera invece su Juventus – Napoli, con l’ASL napoletana che ha impedito la trasferta degli azzurri a Torino, decisione non considerata dalla Lega che non ha disposto il rinvio del match. Sarà ora il Giudice Sportivo a pronunciarsi, con la possibilità del 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri e la penalizzazione di un punto agli azzurri. Per quanto riguarda il calcio giocato nell’anticipo del venerdì la Sampdoria sbanca il Franchi e sconfigge 2-1 la Fiorentina. Prima vittoria per la Roma che si impone 1-0 ad Udine rifilando il terzo ko ai friulani. Continua a dare spettacolo il Sassuolo, che travolge 4-1 il Crotone e sale a 7 punti in classifica. In vetta a punteggio pieno vola a vele spiegate l’Atalanta, che si conferma macchina da gol battendo 5-2 il Cagliari. Terza vittoria di fila in altrettante partite anche per il Milan, che si sbarazza agevolmente dello Spezia a San Siro rifilando un secco 3-0 ai liguri. Finisce 1-1 il big match dell’Olimpico tra Lazio e Inter, bene il Benevento che sconfigge 1-0 il Bologna. Primi punti per il Parma, che al Tardini batte 1-0 il Verona.