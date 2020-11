Serie A – Milan da scudetto, torna al successo la Juventus. Napoli ko, flop Inter

Negli anticipi della sesta giornata torna al successo l’Atalanta, che dopo due ko di fila vince 2-1 a Crotone. Per i calabresi quinta sconfitta e ultimo posto in classifica. Delude invece l’Inter, che a San Siro non va oltre il pari contro il Parma agguantando il 2-2 in pieno recupero. Ritrova i tre punti il Bologna, che dopo tre sconfitte consecutive si impone per 3-2 sul Cagliari al Dall’Ara. Si conferma ormai da scudetto il Milan, che sbanca il campo di una buona Udinese vincendo 2-1. Dopo due pareggi la Juventus ritrova Ronaldo, autore di una doppietta, e i tre punti. I bianconeri travolgono 4-1 il malcapitato Spezia al Manuzzi. Rocambolesca la vittoria della Lazio, che al 95′ era sotto e in due minuti ribalta il risultato sconfiggendo 4-3 un Torino sempre più in crisi e ultimo in compagnia del Crotone. La panchina di Giampaolo traballa sempre di più. Pesante ko casalingo del Napoli. Gli azzurri perdono 2-0 contro il lanciatissimo Sassuolo che sale al secondo posto in classifica a -2 dal Milan capolista. Sorride invece la Roma che all’Olimpico si impone per 2-0 sulla Fiorentina. Termina 1-1 il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Chiude il turno il match del Bentegodi tra Verona e Benevento.