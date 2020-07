FOFANA, RIBALTA IL RISULTATO

I friulani sembrano galvanizzati, anzi trasformati, dal pareggio e ora costruiscono gioco e arrivano spesso dalle parti di Szczesny. Sarri interviene, cambiando Ramsey e Bernardeschi con Matuidi e Douglas Costa, poi Danilo con Cuadrado, ma fino alla mezz’ora arriva solo un sinistro di Dybala, bloccato da Musso. Nell’ultima parte di gara la Juve alza il ritmo, ci prova da fuori area con Ronaldo, Rabiot e Alex Sandro, ma senza centrare la porta. E quando la gara sembra ormai destinata a terminare in pareggio, arriva anche la beffa finale: Fofana parte in contropiede, salta de Ligt e, a tu per tu con Szczesny, infila il gol che vale tre punti per i friulani. Il vantaggio in classifica della Juve rimane consistente, con sei punti di vantaggio sull’Atalanta e sette sull’Inter, ma in ogni caso, per lo scudetto, ci sarà ancora da lottare.