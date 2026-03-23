Il campionato si infiamma prima della pausa per le nazionali con il pareggio a Firenze dell’Inter, che perde terreno su Milan (-6) e Napoli (-7) a 8 giornate dal termine. Il calendario offre due big match al ritorno ad aprile: il 5 Inter-Roma, il giorno dopo Napoli-Milan.
La partita del Franchi si sblocca dopo pochi secondi dal via con un colpo di testa di Esposito che gira a rete un cross di Barella dalla destra. L’attaccante dell’Inter poco dopo potrebbe raddoppiare, ma chiude troppo il diagonale sul secondo palo. La reazione della Fiorentina non tarda ad arrivare: Gudmundsson liscia di spalla a pochi passi dalla porta mandando a lato, Kean arriva in ritardo sul secondo palo su un rasoterra di Brescianini che attraversa tutta l’area piccola e si vede annullare il pari per una netta posizione di fuorigioco prima del riposo.
Nel secondo tempo sale la prestazione della viola e si innesca il duello tra Sommer e Ndour: al 71′ il tiro del centrocampista è respinto con un’ottima parata da Sommer, al 77′ il n. 27 di Vanoli arriva puntuale sul secondo palo ad appoggiare in porta la respinta dell’estremo di Chivu sul piazzato di Gudmundsson. La Fiorentina ci crede e spinge per completare la rimonta, ma nel recupero arrivano due grandi occasioni per gli ospiti, con Akanji ed Esposito che impegnano De Gea senza riuscire a superarlo. L’Inter mantiene un buon margine sugli inseguitori, ma la corsa al titolo resta aperta alle tre formazioni sopra quota 60, in coda la Fiorentina si porta a +2 sulle terzultime
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