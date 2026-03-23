Nel secondo tempo sale la prestazione della viola e si innesca il duello tra Sommer e Ndour: al 71′ il tiro del centrocampista è respinto con un’ottima parata da Sommer, al 77′ il n. 27 di Vanoli arriva puntuale sul secondo palo ad appoggiare in porta la respinta dell’estremo di Chivu sul piazzato di Gudmundsson. La Fiorentina ci crede e spinge per completare la rimonta, ma nel recupero arrivano due grandi occasioni per gli ospiti, con Akanji ed Esposito che impegnano De Gea senza riuscire a superarlo. L’Inter mantiene un buon margine sugli inseguitori, ma la corsa al titolo resta aperta alle tre formazioni sopra quota 60, in coda la Fiorentina si porta a +2 sulle terzultime