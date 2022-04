Serie A – L’Inter chiama, il Milan risponde. Crolla il Napoli

Vittoria pesantissima per l’Inter, che a San Siro batte 3-1 la Roma restando in pole per lo scudetto. I nerazzurri, sempre con una gara da recuperare, restano a -1 dal Milan vittorioso per 2-1 in casa della Lazio. Esce definitivamente dalla corsa scudetto il Napoli. Gli azzurri, sopra di due reti, perdono clamorosamente 3-2 ad Empoli salutando il sogno tricolore. Il Torino batte 2-1 uno Spezia ormai abbastanza tranquillo in ottica salvezza. Sempre più complicata invece la situazione del Venezia, che perde 3-1 in casa con l’Atalanta restando in piena zona retrocessione. Finisce 1-1 il confronto tra Verona e Sampdoria, un punto che serve soprattutto ai blucerchiati per restare a distanza di sicurezza dalla zona calda. Scatenata la Salernitana, data per spacciata fino a qualche settimana fa ed ora prepotentemente in corsa per la salvezza grazie alla terza vittoria consecutiva. I granata battono 2-1 la Fiorentina all’Arechi e tornano a sperare nella permanenza in A. Riaccende la corsa salvezza anche il Genoa, che piega 1-0 il Cagliari nello scontro diretto. Termina con uno scoppiettante 2-2 il confronto tra Bologna e Udinese, due squadre già salve da tempo. Chiude il turno Sassuolo – Juventus.