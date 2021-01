Serie A – L’Inter chiama e il Milan risponde. Ok Juve, Roma e Napoli

Prima gara del 2021 col botto per l’Inter, che a San Siro travolge 6-2 il Crotone trascinata da un super Lautaro Martinez, autore di una tripletta. I nerazzurri assaporano la vetta solo per poche ore. Il Milan si impone 2-0 a Benevento e mantiene il +1 sui nerazzurri. Restano in alta quota Roma e Napoli. I giallorossi mantengono il terzo posto piegando 1-0 la Sampdoria all’Olimpico mentre i partenopei rifilano un netto 4-1 al Cagliari. Sardi senza vittoria da otto turni e classifica che ora diventa pericolosa. Dopo il brutto ko contro la Fiorentina torna a sorridere la Juventus, che batte 4-1 l’Udinese e si piazza al quinto posto. Ritorna travolgente l’Atalanta, che batte 5-1 il Sassuolo. In zona retrocessione buon punto per il Genoa, che ferma sull’1-1 la Lazio a Marassi. Tre punti pesantissimi invece per il Torino, che batte 3-0 il Parma al Tardini risucchiando i ducali in zona calda. Perde lo Spezia, che viene sconfitto 1-0 dal Verona finendo per essere agganciato da Genoa e Torino. Finisce con uno scialbo 0-0 il confronto tra Fiorentina e Bologna.