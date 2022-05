Serie A – L’Inter chiama e il Milan risponde, bagarre in zona salvezza

Vittoria con il brivido per l’Inter, che sotto di due reti in casa con l’Empoli ribalta la gara e vince 4-2. Risponde il Milan che in rimonta batte 3-1 il Verona al Bentegodi e conserva il +2 sui nerazzurri. La Juventus cade nel finale a Marassi contro il Genoa. Gli uomini di Blessin vincono 2-1 e tengono vive le speranze salvezza. Il Napoli ne approfitta e blinda il terzo posto grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Torino. Termina 1-1 il confronto tra Sassuolo e Udinese, due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Tre punti per la Lazio, che all’Olimpico si impone per 2-0 sulla Sampdoria restando in zona Europa League. Resta in orbita Europa anche l’Atalanta, che nel lunch match batte 3-1 lo Spezia al Picco. In coda sarà un finale thrilling. Il Venezia batte il Bologna con un rocambolesco 4-3 maturato nel finale e resta in vita grazie all’1-1 tra Salernitana e Cagliari. Gli isolani strappano il pari a tempo scaduto e si mantengono a -1 dai campani. Chiude la giornata il match tra Roma e Fiorentina.