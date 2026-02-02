La domenica conferma l’Inter inarrestabile al vertice della classifica. La risposta dei nerazzurri al Napoli arriva insieme al successo della Juventus, cosicchè Roma e Milan sono chiamate a rispondere per consolidare il quintetto di testa, sul quale non riescono ad accorciare la distanza Como e Atalanta.

L’Inter prosegue infatti la sua marcia in testa alla classifica vincendo anche a Cremona, dove i nerazzurri infilano la quarta vittoria di fila (la decima nelle ultime undici uscite). Ospiti dominanti nel primo tempo, nel quale mettono al sicuro il risultato con le reti di Lautaro Martinez al 16′ (colpo di testa su angolo di Dimarco) e Zielinski al 31′ (gran botta di sinistro dalla distanza, sulla quale non è perfetto Audero). Nella ripresa i nerazzurri abbassano il ritmo e gestiscono il match, rischiando solo a dieci dalla fine quando Zerbin da fuori colpisce il palo. In cronaca un brutto episodio all’inizio del secondo tempo, quando un petardo lanciato dalla curva interista è caduto nei pressi di Audero, stordendolo per qualche secondo prima che poi il portiere potesse riprendere il suo posto in porta. Gesto scriteriato di uno spettatore, che sarà ora ricercato dalle autorità.