Serie A – La Lazio sbanca San Siro, vince la Roma

Gara dalle mille emozioni a San Siro, dove alla fine viene premiata la Lazio che sale a 50 punti tornando al quarto posto. Oggi toccherà alla Juventus rispondere in un campionato sempre più ricco di sorprese, dove Bologna e Roma sono in risalita, mentre nella parte bassa oggi si muove solo l`Empoli.

Al Meazza partita vivace e piena di occasioni fin dall`avvio, con Maignan che si supera in uscita su Dia e Pavlovic che rischia l`autogol subito dopo pochi secondi. Il Milan si fa vedere al quarto d`ora con Reijnders, ma gli ospiti passano alla mezz`ora con Zaccagni, primo ad arrivare sulla respinta di Maignan al diagonale di Marusic. Al 37`, Conceicao sostituisce Musah con Joao Felix, che prima del riposo spreca una buona palla gol dal limite. La ripresa vede il Milan sbilanciato alla ricerca del pareggio, aprendo opportunità ai contropiedi degli ospiti che non finalizzano due buone ripartenze con Zaccagni e Dia. I rossoneri attaccano a tutta forza, sprecano sottoporta con Gimenez, ma al 67` arriva la doccia fredda per Pavlovic, espulso per aver fermato fallosamente Isaksen lanciato a rete. Pur sotto di un uomo il Milan riesce a pareggiare all`84`, quando Chukwueze di testa devia sotto la traversa un cross dalla sinistra di Leao. Tutto finito? No, perchè nel recupero Maignan in uscita tocca Isaksen, rigore assegnato dopo intervento del Var e dal dischetto Pedro spiazza il portiere regalando ai suoi un prezioso successo.

Vince in rimonta sotto il segno di Orsolini il Bologna, che scavalca la Fiorentina e si colloca al sesto posto. I rossoblù sono la formazione che ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio, a conferma del carattere trasmesso ai suoi giocatori da Italiano che arriva al quinto successo di fila al Dall`Ara. Sardi avanti con una bella azione conclusa con un colpo di testa di Piccoli, che trova nel Bologna la prima squadra a cui ha segnato più di una rete in A. Bel primo tempo degli ospiti, ma dagli spogliatoi esce un Bologna diverso, anche negli uomini (dentro Cambiaghi, Ferguson e Odgaard), con Orsolini che si guadagna il premio di migliore in campo con una doppietta: al 48` su rigore, al 56` chiudendo sul secondo palo il traversone rasoterra di Cambiaghi. Considerando gli ultimi 7 campionati l`esterno del Bologna è il calciatore italiano, attualmente in A, che ha segnato il maggior numero di reti (59).

In rimonta vince anche la Roma, la formazione migliore del campionato considerando le ultime 10 giornate e l`unica ancora imbattuta in A nel 2025. I giallorossi infilano il quarto successo consecutivo (non accadeva da 5 anni) e salgono a 43 punti. Partita molto piacevole, con due formazioni che si sono affrontate a viso aperto. Passano per primi i lariani sul finire del primo tempo, quando un`imbucata verticale di Perrone lancia in porta Da Cunha, bravo ad aggirare Mancini prima di depositare in gol. A inizio ripresa Ranieri azzecca i cambi, inserendo nel giro di pochi minuti El Shaarawy, Dovbyk e Saelemaekers. Proprio il belga, al sesto centro stagionale in A, pareggia con un tiro di destro deviato da Goldaniga. Poco dopo Kempf riceve il secondo giallo della sua partita e i padroni di casa, sopra di un uomo, vanno a cogliere i tre punti con un tocco al volo sottoporta di Dovbyk su traversone di Celik.

Il Torino si rivela ancora bestia nera per il Monza in A, con tre pareggi e tre vittorie dei granata nelle 6 partite fin qui disputate. Allo U-Power Stadium la formazione di Vanoli infila la seconda vittoria consecutiva in Serie A Enilive (non accadeva da agosto) grazie alle reti dei nuovi acquisti. Al 41` sblocca Elmas, puntuale a girare in porta di prima da centro area l`assist di Lazaro. Nella ripresa, dopo averci provato già in diverse occasioni, Casadei trova il suo primo gol in A sfruttando un errore di Palacios che gli spalanca la porta davanti a Turati, incolpevole sul missile ravvicinato del centrocampista, il primo giocatore italiano nato dal 2003 in avanti a trovare la via della rete con la maglia del Torino in Serie A Enilive. Situazione sempre più complicata per il Monza, ultimo e reduce dalla terza partita casalinga di fila senza gol all`attivo.

A Marassi l`Empoli sogna a lungo il successo dopo il ritorno al gol nel massimo campionato di Grassi (non segnava da dicembre 2019). Il centrocampista va in gol al 36`, risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d`angolo. Vieira nel giro di un quarto d`ora della ripresa cambia cinque uomini per dare una scossa ai suoi, che all`81` riescono a pareggiare con l`aiuto di Silvestri, goffo nel farsi scappare la girata a rete di Vasquez. L`Empoli si avvicina a una lunghezza dal Parma, ma resta terzultimo con 22 punti, il Genoa raggiunge quota 31, con la salvezza ormai a portata grazie ai quattro risultati utili consecutivi al Ferraris (3 vittorie e 1 pari).