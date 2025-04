Serie A – La Lazio sbanca Bergamo, pari tra Roma e Juventus

I biancocelesti passano a Bergamo, mentre all`Olimpico esce il pareggio nello scontro diretto tra Juventus e Roma

Scossone Lazio in zona Champions, dove l`Atalanta paga dazio contro la formazione di Baroni e perde terreno anche nei confronti della Juventus che impatta con la Roma all`Olimpico. Oggi grande sfida tra Bologna e Napoli, in caso di successo i felsinei salirebbero al terzo posto, i partenopei si porterebbero a un punto dalla capolista.

Inizio di marca bianconera all`Olimpico, ma la prima occasione arriva sui piedi di Cristante, che si presenta da solo davanti alla porta venendo murato da un intervento prodigioso in scivolata di Kalulu. Risposta immediata della Juventus, con un colpo di testa di Nico Gonzalez deviato da Svilar con un tuffo d`istinto sulla traversa. Poco dopo legno anche per la Roma, col palo esterno colpito da El Shaarawy di testa. La partita si sblocca prima del riposo, grazie a Locatelli che dal limite raccoglie una respinta della difesa giallorossa per depositarla di prima a fil di palo. Ranieri azzecca il cambio dell`intervallo, con Shomurodov, inserito al posto di Hummels, che al 49` riprende e spinge in porta la respinta di Di Gregorio su colpo di testa di N`Dicka. Gara vibrante fino alla fine, con folate di entrambe le formazioni che han cercato, senza trovarla, la vittoria fino all`ultimo.

Al Gewiss Stadium nella prima frazione meglio l`Atalanta, ma la Lazio si difende senza soffrire e deve anche rinunciare alla mezz`ora a Tavares per infortunio. Ad inizio secondo tempo, dopo un miracolo di Mandas che salva su Retegui, gli ospiti passano con Isaksen, inserito da Baroni a inizio secondo tempo. L`esterno arriva in scivolata a raccogliere un pallone dopo un contrasto tra Dele-Bashiru e Hien per depositarlo in porta eludendo l`uscita di Carnesecchi al 54`. Gasperini prova a cambiare tutti gli attaccanti (fuori Lookman e Retegui), ricorre a De Ketelaere, Maldini e Brescianini, ma i suoi non riescono ad evitare la terza sconfitta consecutiva, tutte senza gol all`attivo.

In zona salvezza, a 7 turni dal termine, la giornata di scontri diretti non modifica la situazione visto che si registrano i pareggi per 1 – 1 nelle sfide Lecce – Venezia e Torino – Hellas Verona e quello a reti bianche tra Empoli e Cagliari. Considerando il punto guadagnato ieri anche dal Parma non cambia praticamente nulla nelle distanze dalla penultima (il Venezia con 21 punti) all`Hellas Verona (in quattordicesima posizione con 31), mentre il Como, a 33, pare ormai vicino alla salvezza. Gli scaligeri a Torino passano in vantaggio per primi con Sarr che approfitta di una clamorosa distrazione di Milinkovic-Savic che non lo vede arrivare, ma dopo soli 3 minuti, con una magia del solito Elmas, i granata pareggiano. Dura un pò di più il sogno del Venezia al Via del Mare, ma dopo l`autorete di Gallo è veemente la reazione dei salentini che segnano con Baschirotto e chiudono i lagunari nella loro area senza però poi riuscire a completare la rimonta. Al Castellani il Cagliari compie un altro passettino verso la salvezza, raggiungendo quota 30, ma soprattutto tenendo a -6 l`Empoli nello scontro diretto. Toscani vicini al gol con Cacace e Henderson, ma Caprile ha sempre fatto buona guardia, mentre i sardi, con Piccoli e Luvumbo poco incisivi, si sono affidati senza fortuna alle giocate di Viola.