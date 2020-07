Serie A – La Juventus è campione d’Italia

Stavolta la Juventus non fallisce il match ball scudetto e si laurea campione d’Italia per la nona volta consecutiva. I bianconeri battono 2-0 la Sampdoria e si aggiudicano il titolo con due giornate di anticipo. Finisce 1-1 il confronto di San Siro tra Milan e Atalanta, due squadre che si confermano in gran forma. Torna al successo dopo due pareggi l’Inter, che si impone per 3-0 sul campo del Genoa portandosi al secondo posto. Tre punti anche per il Napoli, che al San Paolo batte 2-0 il Sassuolo. Parma corsaro a Brescia, i ducali vincono 2-1 al Rigamonti contro le rondinelle già retrocesse. Incubo Serie B sempre più concreto anche per il Lecce, che perde 3-2 a Bologna nel finale e resta a -4 dal Genoa quart’ultimo. Servirà ora soltanto un miracolo per gli uomini di Liverani. Salvezza aritmetica invece per Torino e Udinese. Ai granata basta un 1-1 in casa della già retrocessa Spal per raggiungere l’obiettivo, mentre i friulani battono 1-0 il Cagliari agganciandoli a 42 punti. Consolida il quinto posto la Roma, che all’Olimpico sconfigge 2-1 la Fiorentina. Dilaga a Verona la Lazio, che sotto di un gol si scatena e trascinata da un super Immobile, autore di una tripletta, ribalta la gara è vince 5-1 agganciando l’Atalanta.