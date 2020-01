Serie A – La Juventus cade a Napoli, non vince più l’Inter. Lazio e Roma si annullano, Atalanta rullo compressore

L’Inter non sa più vincere. I nerazzurri pareggiano 1-1 in casa contro il Cagliari inanellando il terzo pareggio consecutivo. Fa peggio la Juventus, che perde 2-1 al San Paolo contro il Napoli. Gli uomini di Sarri sono ora +3 sui nerazzurri. Si ferma a undici vittorie consecutive la marcia della Lazio, bloccata sull’1-1 dalla Roma nel derby capitolino. Continua a volare invece l’Atalanta, che si impone con un roboante 7-0 sul campo del Torino. Terza vittoria di fila per il Milan, che vince 1-0 a Brescia agguantando la zona Europa League. Agganciati ai rossoneri e al Cagliari c’è il Parma, che al Tardini sconfigge 2-0 l’Udinese restando cosi in orbita qualificazione europea. Prosegue il buon momento per il Verona, che regola 3-0 un Lecce in difficoltà. In coda buon punto del Genoa, che strappa lo 0-0 al Franchi contro la Fiorentina. Stesso risultato nel match tra Sampdoria e Sassuolo. Pesante ko interno invece per la Spal, con il Bologna che vince 3-1 in rimonta.