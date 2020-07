Serie A – Juventus ko, vincono le altre big. Genoa travolto, il Lecce ora ci crede

Nella penultima giornata di campionato occhi puntati sulla corsa salvezza e sui piazzamenti europei. La Roma si assicura il quinto posto che vale l’accesso diretto all’Europa League grazie alla vittoria in casa del Torino per 3-2. Si deve accontentare del sesto posto e dei preliminari invece il Milan, che continua comunque a macinare gol e vittorie rifilando un secco 4-1 alla Sampdoria a Marassi. In vetta la Juventus cede dopo la sbornia scudetto, i bianconeri perdono 2-0 a Cagliari e sono ormai con la testa già alla Champions. Si decideranno all’ultima giornata anche i piazzamenti alle spalle degli uomini di Sarri, alla luce delle vittorie di Inter, Atalanta e Lazio. La squadra di Conte batte 2-0 il Napoli e resta seconda a +1 sulla banda di Gasperini, vittoriosa per 2-1 in rimonta a Parma. All’ultima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto. A pari punti con gli orobici c’è la Lazio, che si impone per 2-0 sul retrocesso Brescia. Si prospetta un finale thrilling in zona retrocessione, con la vittoria pesantissima del Lecce che vince 2-1 a Udine e si porta a -1 dal Genoa travolto 5-0 dal Sassuolo. Finisce 4-0 per la Fiorentina il match del Franchi contro il Bologna, ritrova i tre punti il Verona che batte 3-0 la Spal fanalino di coda.