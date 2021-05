Serie A – Juventus ko, sorridono Milan, Atalanta e Napoli

La 35° giornata di Serie A rappresenta un crocevia importante per il finale di campionato, con incroci decisivi in chiave Champions League e salvezza. La apre il Napoli che si impone con un netto 4-1 sul campo dello Spezia. Gli azzurri si confermano lanciatissimi e riprendono la marcia dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Cagliari, per il liguri ci sarà ancora da soffrire. Pareggio che sa di salvezza tra Udinese e Bologna, un 1-1 che tutto sommato fa contente entrambe. Fa festa l’Inter, che a San Siro legittima il titolo di campione d’Italia appena conquistato matematicamente con un sonoro 5-1 ai danni della Sampdoria. Tre punti pesanti per la Fiorentina, che batte 2-0 la Lazio e si allontana definitamente dalla zona calda. I biancocelesti vedono così sfumare il quarto posto. Nel lunch match domenicale colpo esterno del Sassuolo, che vince 2-1 in casa del Genoa e rimane in corsa per un posto in Europa League. Resta seconda l’Atalanta, che travolge 5-2 il già retrocesso Parma. In coda i fari erano puntati sullo scontro diretto tra Benevento e Cagliari. Al Vigorito fanno festa i sardi, che vincono 3-1 e si portano a +4 sui sanniti. Ko pesante per gli uomini di Inzaghi, che restano terz’ultimi a tre punti dalla salvezza. Punto prezioso per il Torino, che pareggia 1-1 a Verona e fa un altro piccolo passo verso la permanenza in A. La Roma difende il settimo posto dall’assalto del Sassuolo rifilando un tennistico 5-0 al Crotone. Chiude il turno il big match tra Juventus e Milan. Allo Stadium trionfo rossonero, con gli uomini di Pioli che vincono con un netto 3-0 e agguantano il secondo posto a pari punti con l’Atalanta. Notte fonda per i bianconeri, ora quinti a -1 dal Napoli quarto.