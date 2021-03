Serie A – Juventus ko, Milan corsaro a Firenze. Il Napoli sbanca Roma

Pesanti ko interni per Parma e Crotone nelle prime gare della 28° giornata di Serie A. I ducali perdono 2-1 contro il Genoa dopo il vantaggio iniziale, fanno peggio i calabresi che sprecano due gol di vantaggio perdendo 3-2 con il Bologna. Scatto forse decisivo in chiave salvezza per felsinei e liguri, spettro retrocessione sempre più concreto invece per gli uomini di D’Aversa e Cosmi. Tre punti pesantissimi per lo Spezia, che al Picco batte 2-1 il Cagliari. Un risultato che permette alla squadra di Italiano di andare a +7 sui sardi terz’ultimi e fare un passo avanti importante nella lotta per non retrocedere. Nel lunch match domenicale non sbaglia l’Atalanta, che sbanca il Bentegodi imponendosi per 2-0 sul Verona. Clamoroso ko interno della Juventus contro il Benevento. Allo Stadium passano i sanniti, che vincono 1-0 spegnendo di fatto le speranze scudetto dei bianconeri. Vittorie di misura anche per Lazio e Sampdoria, che battono rispettivamente Udinese e Torino. Successo importante per il Milan, che in rimonta sconfigge 3-2 la Fiorentina al Franchi e si porta a -6 dall’Inter, fermata dall’Asl dopo il mini focolaio nel gruppo squadra. Nel posticipo il Napoli espugna l’Olimpico battendo 2-0 la Roma in un vero e proprio spareggio Champions. Gli azzurri conquistano tre punti fondamentali, e con una gara in meno rientra a pieno titolo in corsa per la qualificazione alla massima competizione continentale per club.