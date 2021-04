Serie A – Juventus ko con l’Atalanta, pari tra Napoli e Inter. Milan ok, cade la Roma

La 31° giornata di Serie A si apre con ben quattro anticipi di sabato. Nelle prime due gare arrivano le vittorie di Sampdoria e Udinese, due squadre ormai salve che veleggiano in una tranquilla posizione di metà classifica. I blucerchiati battono 3-1 in rimonta il Verona a Marassi mentre i friulani vincono 2-1 in casa di un Crotone sempre più ultimo e ormai condannato alla retrocessione. Lo spettro della Serie B aleggia anche sul Parma, che perde 4-3 a Cagliari al termine di un match incredibile, con i sardi che vincono in rimonta grazie a due reti nel finale e riaccendono le speranze salvezza. Nell’altro anticipo del sabato pesante sconfitta per la Fiorentina, che cade 3-1 in casa del Sassuolo e ora deve guardarsi alle spalle, con la zona retrocessione a soli 5 punti. Nel lunch match domenicale vince il Milan, che a San Siro batte 2-1 il Genoa e consolida il secondo posto. l’Atalanta si aggiudica lo scontro diretto Champions contro la Juventus. Gli orobici piegano 1-0 i bianconeri e salgono al terzo posto scavalcando proprio gli uomini di Pirlo. Successo pirotecnico per la Lazio, che batte 5-3 il Benevento all’Olimpico nella sfida in famiglia tra i fratelli Inzaghi. I biancocelesti restano attaccati al treno Champions, mentre i sanniti restano invischiati nella lotta per non retrocedere. Crolla la Roma, che perde 3-1 in casa del Torino e si allontana decisamente dal quarto posto, distante ora 8 punti. Tre punti vitali per il Torino, che aggancia Benevento e Fiorentina a quota 30 punti, a +5 sul Cagliari terz’ultimo. Salvezza ormai ipotecata per il Bologna, vittorioso per 4-1 al Dall’Ara contro lo Spezia. Nel posticipo finisce 1-1 il confronto tra Napoli e Inter. Gli azzurri falliscono l’aggancio al quarto posto mentre i nerazzurri, saldamente in vetta, mantengono un rassicurante +9 sul Milan.