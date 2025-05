Serie A – Juventus in Champions, Lazio fuori dall’Europa. Empoli e Venezia in B

Si chiude un campionato incerto come poche volte in passato, che solo all`ultima giornata ha assegnato lo scudetto e definito le posizioni in zona coppe e salvezza con un susseguirsi di emozioni. Venerdì sera si è decisa la lotta per il titolo, che ha premiato il Napoli arrivato di un solo punto davanti all`Inter, questa sera sono arrivati gli ultimi verdetti:

ZONA COPPE: In Champions League, a far compagnia a Napoli, Inter e Atalanta, arriva la Juventus. I bianconeri vincono 3 – 2 al Penzo, andando prima sotto e poi rimontando i lagunari che salutano la massima categoria. Decide un rigore trasformato con freddezza da capitan Locatelli. In Europa League, insieme al Bologna fresco vincitore della Coppa Italia Frecciarossa, ci sarà la Roma, che vince e convince anche a Torino superando i granata 2 – 0. In conference toccherà invece alla Fiorentina, che come la Juventus vince in trasferta 3 – 2, a Udine, con la firma di Kean al termine di una gara incredibile. I viola raggiungono la Lazio, e la superano in virtù degli scontri diretti.

ZONA SALVEZZA: Restano in A Hellas Verona, Parma e Lecce, stasera tutte vittoriose fuori casa. L`impresa di giornata la compiono i salentini, che passano all`Olimpico contro la Lazio giocando tutta la ripresa in dieci per l`espulsione a fine primo tempo di Pierotti. I ducali vanno sotto di due reti a Bergamo, poi rimontano e vincono nel recupero grazie a una doppietta di Ondrejka, mentre è Bradaric a far esplodere di gioia gli scaligeri al Castellani. Perdendo lo scontro diretto con i gialloblù retrocede invece l`Empoli, cui non basta il temporaneo pareggio di Fazzini e una prova di grande volontà. Insieme ai toscani e al Monza lascia la massima categoria anche il Venezia, che fino all`ultimo rende la vita difficile alla Juventus.