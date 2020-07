Serie A – Juventus e Lazio non sbagliano. Inter a valanga, Atalanta formato Champions

Continua il duello a distanza tra Juventus e Lazio. Nell’anticipo della 29° giornata i bianconeri si sbarazzano agevolmente del Genoa vincendo 3-1 a Marassi. Rispondono i biancocelesti con un 2-1 in rimonta sul campo del Torino che li permette di restare a -4 dagli uomini di Sarri. Tre punti anche per l’Inter, che strapazza il Brescia con un tennistico 6-0. Rondinelle ultime e sempre più avviate verso la B. Rullo compressore Atalanta. Gli orobici battono 2-0 il Napoli e fanno il vuoto, complice anche la clamorosa sconfitta interna della Roma che perde 2-0 contro l’Udinese. Gli uomini di Gasperini volano a + 12 sui giallorossi e a +15 sugli azzurri, mettendo così una seria ipoteca sulla qualificazione Champions. Per i friulani boccata d’ossigeno in ottica salvezza. Si ferma il Milan, che dopo due successi di fila impatta 2-2 in casa della Spal rimontando nel finale il doppio svantaggio. Un pari che non serve a nessuno, soprattutto agli estensi, che sprecano l’occasione di ridurre le distanze dalla zona salvezza. Successo pesante per la Sampdoria, che vince 2-1 lo scontro diretto contro il Lecce al Via del Mare. Pareggio per 1-1 tra Bologna e Cagliari, continua a sognare l’Europa invece il Verona. Gli scaligeri battono 3-2 il Parma al Bentegodi portandosi a due punti dal settimo posto. Crolla infine la Fiorentina, che al Franchi perde 3-1 con il Sassuolo e ora deve cominciare a guardarsi alle spalle.