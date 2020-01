Serie A – Juventus e Inter a braccetto, Lazio forza nove. Disastri Napoli e Roma

Torna in campo la Serie A dopo la pausa natalizia. La Lazio non si ferma più, e in rimonta batte 2-1 il Brescia inanellando la nona vittoria di fila. In vetta non sbaglia la Juventus, che trascinata da Ronaldo, autore di una tripletta, si impone con un largo 4-0 sul Cagliari. Risponde l’Inter che espugna il San Paolo battendo 3-1 un Napoli che non riesce piu’ a ritrovarsi. I nerazzurri restano a pari punti con la squadra di Sarri. Cade a sorpresa invece la Roma, che all’Olimpico perde 2-0 con il Torino. Ne approfitta per avvicinare la zona Champions l’Atalanta, che rifila un sonoro 5-0 al Parma portandosi ad un solo punto dal quarto posto occupato dai giallorossi. Non basta l’esordio di Ibrahimovic al Milan per scuotersi. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 a San Siro contro la Sampdoria. In zona salvezza pesante sconfitta interna per la Spal, che cede 2-0 al Verona. Tre punti importanti invece per il Genoa, che alla prima di Nicola in panchina batte 2-1 il Sassuolo a Marassi. Brutto ko interno per il Lecce, che perde 1-0 in casa contro l’Udinese e resta a +1 dalla zona retrocessione. Esordisce con un pari invece Iachini sulla panchina della Fiorentina. I viola impattano 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna, con i felsinei che agguantano il pareggio in pieno recupero.