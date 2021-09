Serie A – Juventus a picco, frena l’Inter. Napoli, Roma e Milan a punteggio pieno

Il Napoli batte 2-1 in rimonta la Juventus ed inanella la terza vittoria in tre partite restando primo a punteggio pieno. Inizio di campionato shock per la squadra di Allegri, con un solo punto raccolto ed a -8 dalla vetta. Salgono a 9 punti anche Milan e Roma. Nel big match della giornata o rossoneri battono 2-0 la Lazio a San Siro mentre i giallorossi vincono 2-1 in extremis contro il Sassuolo. Frena invece l’Inter, che non va oltre il 2-2 a Marassi contro una buona Sampdoria. Colpaccio esterno della Fiorentina, che si impone per 2-1 in casa dell”Atalanta, altra big che ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Primi punti stagionali per il Venezia, vittorioso per 2-1 ad Empoli nello scontro tra neopromosse. Tre punti importanti anche per il Genoa, che sotto di due reti a Cagliari rimonta e vince 3-2. Blitz esterno anche dell’Udinese, che sconfigge 1-0 lo Spezia. Brutto ko per la Salernitana sempre ultima a zero punti. I granata perdono 4-0 contro il Torino nel giorno dell’esordio di Ribéry. Chiude il turno il match tra Bologna e Verona.