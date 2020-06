Serie A – Juventus a +4 sulla Lazio, Atalanta straripante. Inter flop

Dopo i recuperi della 25° giornata torna la Serie A dopo lo stop per l’emergenza Covid-19. Ad aprire le danze della 27° giornata Fiorentina – Brescia e Lecce – Milan. I viola non vanno oltre l’1-1 al Franchi, mentre i salentini crollano 4-1 in casa per mano degli uomini di Pioli. Dopo la delusione della Coppa Italia torna al successo la Juventus, che sbanca il Dall’Ara battendo 2-0 il Bologna. I bianconeri vanno a +4 sulla Lazio, sconfitta per 3-2 a Bergamo dall’Atalanta. Gli orobici continuano a volare a suon di gol ribaltando il doppio vantaggio biancoceleste. Si allontana la vetta per l’Inter. I nerazzurri impattano contro il Sassuolo con un rocambolesco 3-3 al Meazza. Prosegue il buon momento del Napoli dopo il trionfo in Coppa Italia. Gli azzurri consolidano il sesto posto imponendosi per 2-0 al Bentegodi contro il Verona. Riparte bene la Roma, che dopo lo svantaggio iniziale batte 2-1 una Sampdoria arenata nei bassifondi della classifica. In coda preoccupante anche la situazione del Genoa, che incappa in un pesante 1-4 casalingo contro il Parma. Sprofonda sempre di più la Spal, con il Cagliari che in extremis sbanca il Mazza vincendo 1-0. Boccata d’ossigeno invece per il Torino, che sconfigge 1-0 l’Udinese in un vero e proprio scontro salvezza.