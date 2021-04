Serie A – Inter vittoria scudetto, solo un pari per la Juve. Atalanta travolgente

Dopo il turno infrasettimanale torna in campo la Serie A. Tre punti d’oro per il Genoa, che batte 2-0 lo Spezia a Marassi facendo un importante balzo verso la salvezza. Sembrano invece destinate ormai alla retrocessione Parma e Crotone, che hanno dato spettacolo nel match del Tardini. I calabresi vincono 4-3 e conquistano una vittoria che non cambia granché, sconfitta che sa di condanna per i ducali. Quarta vittoria consecutiva per il Sassuolo, che piega 1-0 la Sampdoria e si consolida alle spalle delle prime sette in classifica. Si complica ancora la posizione del Benevento, che perde malamente per 4-2 in casa con l’Udinese. I sanniti, dopo un ottimo girone di andata, sembrano in caduta libera e sono ora terz’ultimi a pari punti con il Cagliari. I sardi inanellano la terza vittoria di fila battendo 3-2 la Roma e rimescolano le carte nella zona rossa. Scudetto ipotecato per l’Inter, che a San Siro si impone per 1-0 sul Verona. Al secondo posto irrompe l’Atalanta, che travolge 5-0 il Bologna e si porta a +2 sul Milan, impegnato domani contro la Lazio. Solo un pari per la Juventus, che non va oltre l’1-1 al Franchi contro la Fiorentina. I bianconeri aggiuntano momentaneamente il Milan, mentre i viola guadagnano un buon punto in chiave salvezza. Chiudono il turno Torino-Napoli e Lazio-Milan.