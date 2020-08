Serie A – Inter seconda, retrocede il Lecce

Cala il sipario sul campionato di Serie A. Il verdetto più importante della giornata è la retrocessione del Lecce, che crolla anche in casa contro il Parma incassando un rocambolesco 4-3. Si salva dunque il Genoa, che batte 3-0 il Verona a Marassi e resta in A. E’ dell’Inter il secondo posto alle spalle della Juventus. I nerazzurri battono 2-0 l’Atalanta nello scontro diretto e chiudono a -1 dai bianconeri, che imbottiti di giovani e con lo scudetto già in tasca perdono 3-1 in casa contro la Roma. Gli orobici chiudono terzi a pari punti con la Lazio, che perde 3-1 a Napoli e finisce quarta per effetto degli scontri diretti a favore della squadra di Gasperini. Chiude in bellezza il Milan, che si impone sul Cagliari con un secco 3-0. Finisce 1-1 il match tra Brescia e Sampdoria, analogo risultato tra Bologna e Torino. Sorride la Fiorentina, che sconfigge 3-1 la Spal al Mazza. Tre punti anche per l’Udinese, che sbanca il Mapei Stadium battendo 1-0 il Sassuolo.