Serie A – Inter ko, Napoli primo da solo. Ammucchiata in zona Champions

Il Napoli approfitta in pieno della sconfitta dell`Inter a San Siro e allunga a +3 in vetta alla Serie A Enilive a quattro giornate dal termine. Partenopei trascinati da Mctominay, autore di una doppietta nel primo tempo con due inserimenti tempestivi in area per sfruttare gli assist di Anguissa al 6` e Politano al 40`. Debole la reazione dei granata, schiacciati dall`entusiasmo di una squadra caricata dallo stop dell`Inter nel pomeriggio a San Siro. Fa infatti rumore il tonfo dei nerazzurri, alla terza sconfitta nel giro di una settimana considerando anche quella in Coppa Italia Frecciarossa, tutte senza segnare. Al Meazza decide la rete di Soulè, che porta i suoi a 60 punti come il Bologna (mentre la Lazio è a 59, e giocherà domani come i felsinei), in piena bagarre per la zona Champions, dove continua ad avere un piccolo margine di vantaggio l`Atalanta. La formazione di Gasperini oggi è stata fermata in casa sull` 1 – 1 dal Lecce. Un punto a testa deciso da due rigori (avanti i salentini con Karlsson alla mezz`ora, pareggio del capocannoniere del campionato Retegui al 69`), che serve alla squadra di Giampaolo per distanziare di 2 Venezia e Empoli.

Quarta, in attesa degli incontri di lunedì, torna la Juventus, che chiude la prima frazione contro il Monza avanti di due gol (Nico Gonzalez e Kolo Muani) e gestisce nella ripresa l`inferiorità numerica per l`espulsione di Yildiz. In scia resta anche la Fiorentina, che si aggiudica il derby toscano grazie alle reti di Adli e Mandragora. La formazione di D`Aversa torna in partita con Fazzini, ma non basta per evitare una sconfitta che lascia gli azzurri in posizione molto delicata, al penultimo posto insieme al Venezia, sconfitto in casa dal Milan. I rossoneri, con un occhio alla finale di Coppa, sono in ritardo in campionato, ma vincendo in laguna con le reti di Pulisic e Jimenez tengono il passo e aspettano eventuali passi falsi. Passi falsi che non fa il Como, ampiamente salvo e all`inseguimento del decimo posto, distante ora una sola lunghezza grazie successo sul Genoa firmato Strefezza (quarta vittoria consecutiva, eguagliato il precedente record in A, ottenuto 73 anni fa).