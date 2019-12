Serie A – Inter e Juventus sempre a braccetto, Atalanta e Roma scatenate. Torna a sorridere il Napoli

Il 17° turno di Serie A è iniziato mercoledì, a causa del match di Supercoppa tra Juventus e Lazio giocato oggi a Riad e vinto dai capitolini. I bianconeri battono 2-1 la Sampdoria a Marassi, mentre i biancocelesti recupereranno a febbraio la gara con il Verona. Resta agganciata alla Juventus l’Inter, che si impone per 4-0 su un Genoa ora fanalino di coda. Si conferma la Roma, che rifila un pesante 4-1 alla Fiorentina al Franchi. Arriva così al capolinea l’avventura di Montella sulla panchina viola. Ritorna prepotentemente l’Atalanta, che strapazza il Milan con un tennistico 5-0 nel lunch match. Cade ancora il Cagliari, che perde 2-1 con l’Udinese. In coda tre punti pesanti per la Spal, corsara a Torino contro i granata vincendo 2-1. Finisce 1-1 il confronto tra Parma e Brescia, con i ducali che agguantano il pari in extremis. Inciampa tra le mura amiche il Lecce, con il Bologna che vince 3-2 al Via del Mare. Nel posticipo torna alla vittoria dopo otto gare il Napoli, che in rimonta batte 2-1 il Sassuolo in pieno recupero.