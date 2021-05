Serie A – Inter campione d’Italia, Crotone in B. Ok Juve e Milan, frenano Napoli e Atalanta

Arrivano i primi verdetti del campionato nella 34° giornata di Serie A. Inter campione d’Italia dopo 11 anni e retrocessione matematica del Crotone, che torna in B dopo appena un anno in seguito alla sconfitta per 2-0 proprio contro gli uomini di Conte. Scudetto numero 19 per i nerazzurri, che possono festeggiare dopo l’1-1 dell’Atalanta in casa del Sassuolo. Buon punto in ottica salvezza per lo Spezia, che impatta 1-1 sul campo del Verona. Dopo due ko consecutivi si rialza il Milan. I rossoneri battono 2-0 il Benevento a San Siro e si rilanciano nella corsa Champions. Classifica sempre più deficitaria per i sanniti, ora terzultimi. Vittoria con il brivido per la Lazio, che piega 4-3 il Genoa e resta agganciata al treno Champions. Frena invece il Napoli, che non va oltre l’1-1 al Maradona contro il Cagliari. I sardi strappano il pareggio in pieno recupero portandosi a +1 sulla zona retrocessione. Vittoria di rimonta per la Juventus, che sotto di un gol a Udine vince 2-1 grazie ad una doppietta di Ronaldo nel finale. Sempre più intricata la corsa Champions, con i bianconeri che agganciano Milan e Atalanta al secondo posto. Pirotecnico 3-3 al Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina, con i viola che si fanno rimontare tre volte sprecando una buona occasione per tirarsi definitivamente fuori dalle sabbie mobili. Nel posticipo domenicale delude ancora la Roma. Dopo la batosta di Manchester i giallorossi perdono 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Chiude il turno il confronto tra Torino e Parma.